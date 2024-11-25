Одну из самых актуальных тем современности рассмотрели в «Школе добровольца» в Пскове

15:46, 25 ноября 2024, ПАИ

«Школа добровольца 5.0» прошла в Доме молодёжи в Пскове. Она была посвящена одной из самых актуальных тем современности – инклюзивному волонтёрству. В мероприятии приняли участие 30 человек, сообщили ПАИ в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области





Программа школы включала несколько образовательных блоков и разнообразные мероприятия, направленные на развитие навыков взаимодействия между участниками. Особое внимание было уделено лекциям на тему инклюзивного волонтёрства.

Приглашённые спикеры прочитали для участников лекции о работе с несовершеннолетними маломобильными гражданами, рассказали об инклюзивном подходе в добровольчестве, действующих волонтёрских проектах в Псковской области и волонтёрстве в сфере родственного ухода.

Специалисты также подготовили для ребят квиз на тему добровольчества и инклюзивного волонтёрства.

«Участники «Школы добровольца» получили ценные знания и навыки, которые помогут им в дальнейшей волонтёрской деятельности», – подчеркнули организаторы.