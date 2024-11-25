Новый налоговый режим для малого бизнеса могут установить в Псковской области

16:10, 25 ноября 2024, ПАИ

Специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощённая система налогообложения» могут ввести в Псковской области со следующего года. Проект закона, внесённый губернатором Михаилом Ведерниковым, рассмотрит Псковское областное Собрание депутатов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

В порядке эксперимента такой налоговый режим, ориентированный на малый бизнес, с июля 2022 года успешно применяется в четырёх регионах – Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Теперь решение о введении АвтоУСН может принять любой российский субъект.

Право на применение нового налогового режима имеют организации и индивидуальные предприниматели с количеством работников не более пяти человек, годовым доходом, не превышающим 60 млн рублей, и остаточной стоимостью основных средств не более 150 млн рублей. Расчётные счета могут быть открыты только в уполномоченных кредитных организациях, а заработная плата должна выплачиваться только в безналичной форме.

Комментируя инициативу, вице-спикер Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков напомнил, что разработке законопроекта предшествовало проведение круглого стола, в ходе которого обсуждался опыт регионов, на практике оценивших преимущества автоматизированной упрощенной системы налогообложения. По словам депутата, использование нового налогового режима может быть интересным как для субъектов малого бизнеса, так и для регионального бюджета.

«В случае введения на территории нашего региона АвтоУСН предприниматели могут переходить на новый налоговый режим, а могут и не переходить – это их право. Но мне кажется, стоит попробовать, потому что это существенно упрощает всё налогообложение, а кроме того, освобождает работодателя от уплаты страховых взносов в фонды, которые составляют порядка 30 % от начисленной заработной платы. Расходы по страховым взносам берёт на себя федеральный бюджет», – рассказал о преимуществах специального налогового режима Александр Братчиков, отметив также, что в экспериментальных регионах переход налогоплательщиков на АвтоУСН не привёл к снижению поступлений в бюджеты.

По данным УФНС России по Псковской области, критериям применения нового специального налогового режима соответствуют порядка 11 тысяч налогоплательщиков – в случае принятия закона все они теоретически могут обратиться в налоговую службу с заявлением о переходе на АвтоУСН.

Предварительное обсуждение законопроекта пройдёт на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. Коллегиальное решение депутаты примут на сессии 28 ноября.