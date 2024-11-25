Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Новый налоговый режим для малого бизнеса могут установить в Псковской области

Специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощённая система налогообложения» могут ввести в Псковской области со следующего года. Проект закона, внесённый губернатором Михаилом Ведерниковым, рассмотрит Псковское областное Собрание депутатов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

В порядке эксперимента такой налоговый режим, ориентированный на малый бизнес, с июля 2022 года успешно применяется в четырёх регионах – Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Теперь решение о введении АвтоУСН может принять любой российский субъект.

Право на применение нового налогового режима имеют организации и индивидуальные предприниматели с количеством работников не более пяти человек, годовым доходом, не превышающим 60 млн рублей, и остаточной стоимостью основных средств не более 150 млн рублей. Расчётные счета могут быть открыты только в уполномоченных кредитных организациях, а заработная плата должна выплачиваться только в безналичной форме.

Александр Братчиков. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Комментируя инициативу, вице-спикер Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков напомнил, что разработке законопроекта предшествовало проведение круглого стола, в ходе которого обсуждался опыт регионов, на практике оценивших преимущества автоматизированной упрощенной системы налогообложения. По словам депутата, использование нового налогового режима может быть интересным как для субъектов малого бизнеса, так и для регионального бюджета.

«В случае введения на территории нашего региона АвтоУСН предприниматели могут переходить на новый налоговый режим, а могут и не переходить – это их право. Но мне кажется, стоит попробовать, потому что это существенно упрощает всё налогообложение, а кроме того, освобождает работодателя от уплаты страховых взносов в фонды, которые составляют порядка 30 % от начисленной заработной платы. Расходы по страховым взносам берёт на себя федеральный бюджет», – рассказал о преимуществах специального налогового режима Александр Братчиков, отметив также, что в экспериментальных регионах переход налогоплательщиков на АвтоУСН не привёл к снижению поступлений в бюджеты.

По данным УФНС России по Псковской области, критериям применения нового специального налогового режима соответствуют порядка 11 тысяч налогоплательщиков – в случае принятия закона все они теоретически могут обратиться в налоговую службу с заявлением о переходе на АвтоУСН.

Предварительное обсуждение законопроекта пройдёт на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. Коллегиальное решение депутаты примут на сессии 28 ноября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 ноября 2024

Как заявить о своём бизнесе, рассказала основательница школы английского языка
25 ноября 2024

Какие преимущества даёт открытие бизнеса без франшизы, рассказали псковичам
25 ноября 2024

Новый налоговый режим для малого бизнеса могут установить в Псковской области
25 ноября 2024

О преимуществах хранения денег с программой долгосрочных сбережений рассказал эксперт
25 ноября 2024

Вопрос об исполнении бюджета Пскова за 9 месяцев года обсудили депутаты гордумы
25 ноября 2024

Основательница псковской школы английского языка станет гостьей программы «Бизнес-ланч»
25 ноября 2024

О программе долгосрочных сбережений рассказали псковичам
25 ноября 2024

Пособие по беременности вырастет в России

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...