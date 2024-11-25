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Почему школу английского языка в Пскове назвали в честь русского писателя, рассказала её основательница

Почему школа английского языка Joseph English School названа в честь русского писателя Иосифа Бродского, рассказала её основательница Ольга Гладкова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 25 ноября.

Ольга Гладкова. Фото: ПАИ

«У каждого человека есть книга, которая его очень меняет. И книга «Диалоги с Иосифом Бродским» стала такой для меня. Я решила, что если у меня будет школа, я назову её в честь писателя», – сказала гостья программы. Она уточнила, что сложная судьба писателя вдохновила её тем, что, будучи в ссылке, он самостоятельно выучил английский язык до уровня читающего профессора в ведущих университетах США.

Ещё одной немаловажной причиной создания такого необычного, на первый взгляд, названия для Псковского края Ольга Гладкова назвала то, что Бродский посещал Псков. «Он был восхищён нашим городом и даже написал стихотворение», – отметила гостья студии. Позиция драматурга в отношении английского и русского языков близка основательнице школы, что и подвигло её назвать школу в его честь.

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