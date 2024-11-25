Какие преимущества даёт открытие бизнеса без франшизы, рассказали псковичам

17:38, 25 ноября 2024, ПАИ

Какие преимущества даёт открытие бизнеса без франшизы, рассказала основательница школы английского языка Joseph English School Ольга Гладкова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 25 ноября.

«Франшиза даёт определённые ограничения в действиях», – отметила спикер. Конечно, немаловажен творческий потенциал будущего предпринимателя. Ольга Гладкова считает, что заниматься созданием своего бренда намного интереснее, когда ты сам можешь внести идеи по тому, как всё можно реализовать. Так появляется определённая свобода, так как никто не может тебе диктовать свои условия.

Гостья эфира поделилась, что при открытии школы было много страхов. «Не буду лукавить, что до открытия школы у меня были опасения, ведь я подтянула коллег и понимала, что должна нести за них ответственность и платить им зарплаты. Но у нас была уверенность, что всё получится», – заключила она.