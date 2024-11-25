Псковичку будут судить за нанесение полицейскому ударов ногами

17:09, 25 ноября 2024, ПАИ

Псковский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 53-летней жительницы деревни Тямша Псковского района. Её обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщили ПАИ в пресс-службе регионального СУ СК России.

По версии следствия, 11 сентября 2024 года сотрудник ОМВД России по Псковскому району проводил проверку причастности обвиняемой к совершению кражи сумки на территории Псковского района и предложил женщине проследовать с ним в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, на что последняя нанесла сотруднику полиции множественные удары ногами в туловище и по конечностям.

Вину в совершении указанного преступления фигурантка признала в полном объёме. Следователи собрали достаточный объём доказательств виновности женщины и направили уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд для рассмотрения.