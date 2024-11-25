Россиян спасут от аллергии на берёзу

17:19, 25 ноября 2024, ПАИ

Регистрация вакцины от аллергии на пыльцу березы ожидается в конце 2025 года. Её разработало Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Об этом сообщила глава агентства Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным, пишет «Интерфакс».

Скворцова отметила, что, если результаты клинических исследований, которые сейчас проводятся, окажутся положительными, они немедленно будут представлены. «Мы надеемся получить разрешение и регистрацию в конце 2025 года», – добавила она.

По её словам, результаты эффективности вакцины станут известны после первого сезона пыления берёзы, который продлится с апреля по июнь следующего года. Скворцова подчеркнула, что, по данным предыдущих экспериментов, вакцина является высокоэффективной и не имеет аналогов в мире.

Владимир Путин отметил, что миллионы людей в России страдают от поллиноза [сезонного аллергического риноконъюнктивита. – ПАИ].

Скворцова также сообщила, что за границей проявляют интерес к использованию этой вакцины. ФМБА нашло производственного партнёра, с которым был осуществлён полный трансферт технологий и подготовлено необходимое количество для клинических исследований.