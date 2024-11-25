Почти 300 зааненских коз прибыло в Псковскую область из Адыгеи

17:35, 25 ноября 2024, ПАИ

288 коз зааненской породы поступило на предприятие Островского района из Адыгеи, сообщили ПАИ в комитете по ветеринарии Псковской области.

Животных разместили в изолированном помещении, где будет проводиться адаптация и карантинные мероприятия, включая клинический осмотр под контролем специалистов госветслужбы Островского района.

Зааненская порода коз является одной из самых крупных и высокоудойных в мире. Она была выведена в середине XIX века в Швейцарии в долине реки Зане.