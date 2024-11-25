Почему стоит изучать иностранные языки, объяснила эксперт

19:18, 25 ноября 2024, ПАИ

Почему и детям, и взрослым стоит изучать иностранные языки, рассказала основательница школы английского языка Joseph English School Ольга Гладкова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 25 ноября.

«Английский язык остаётся востребованным языком, а пока он закреплён как обязательный предмет в школах, его ценность не упадёт», – отметила специалист. Также сейчас в топе китайский язык, однако при его изучении у студентов быстро падает мотивация, так как они встречаются с его сложностями. «На фоне этого они часто прекращают занятия», – заметила гостья эфира.

«Знание английского языка есть и останется универсальным инструментом общения, ведь практически в любой точке мира можно использовать этот язык. Китайский, испанский и английский языки – это тройка лидеров среди языков, которые стоит изучать», – объяснила основательница псковской школы.

Успешному изучению иностранного языка может поспособствовать общение с его носителями, правда, не каждый носитель может правильно помочь в этом, отметила гостья эфира. «Удачное комбо изучения языка – правильная методика преподавания и носитель», – заключила Ольга Гладкова.