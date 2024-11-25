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В России заработала платформа помощи участникам СВО

Платформу своиродные.рф запустил фонд «Защитники Отечества» совместно с командой Героя Труда РФ, доктора Дениса Проценко. Проект направлен на оказание социальной и психологической помощи участникам и ветеранам специальной военной операции, а также их семьям. Об этом ПАИ сообщили в фонде «Защитники Отечества».

Изображение: фонд «Защитники Отечества»

Одним из ключевых аспектов платформы стали универсальные и доступные сценарии и речевые модули. Родственники смогут использовать их для общения с героями СВО, в том числе в сложных ситуациях. Рекомендации и конкретные примеры разработали психологи, которые специализируются на посттравматическом стрессовом расстройстве.

Фонд «Защитники Отечества» работает по всей стране и с вниманием относится к каждому ветерану и каждой семье защитников, подчеркнула председатель фонда, статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Она уточнила, что теперь вся помощь, все решения и весь накопленный опыт доступны на платформе своиродные.рф. Подготовленные специалистами материалы, по её словам, помогут действовать в типовых ситуациях, с которыми могут столкнуться герои после возвращения домой, а также их родные.

Кроме того, специалисты фонда «Защитники Отечества» сделали для платформы максимально полный справочник всех мер поддержки, включая денежные выплаты.

Денис Проценко отметил, что перед ними стояла непростая задача – создать многопрофильный, но при этом простой в использовании продукт для комплексной реабилитации ветеранов СВО и помощи их близким. Он уточнил, что цифровой формат оптимален для задач проекта, поскольку далеко не каждый человек, прошедший горнило СВО, готов обращаться за помощью очно и лично и зачастую инициатива лежит на близких. Кроме того, по его словам, онлайн-платформа предоставляет возможность получить консультацию или поддержку круглосуточно, анонимно и бесплатно.

На платформе имеется база знаний по различным направлениям. На ней представлены такие рубрики, как «Поддержка близких» (в том числе детей), «Профилактика социально значимых рисков», «Посттравматическая реабилитация», «Переобучение и карьера», «Юридическая и социальная поддержка», «Финансовая грамотность», «Лучшие практики интеграции ветеранов в патриотическое воспитание».

Совместно с банком ПСБ создан видеокурс «Финансовая грамотность» об основах финансовой безопасности и возможностях, которые банк предоставляет военнослужащим и ветеранам. Команда проекта состоит из экспертов по карьере, юридической, социальной и страховой поддержке, докторов медицинских наук, психологов и психиатров.

Вся полезная информация для ветеранов боевых действий и их близких доступна на сайте своиродные.рф.

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