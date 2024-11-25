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Экономика

Как заявить о своём бизнесе, рассказала основательница школы английского языка

Как заявить о своём бизнесе, рассказала основательница школы английского языка Joseph English School Ольга Гладкова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 25 ноября.

Ольга Гладкова. Фото: ПАИ

Чтобы бизнес процветал, необходимо, чтобы о нём узнало как можно больше людей. «В таких делах очень выручает сарафанное радио, оно особенно действует в небольших городах. Естественно, помогает реклама в городе и таргет в социальных сетях», – отметила гостья эфира.

Однако главным критерием узнавания бизнеса являются отзывы. «Родители детей в нашей школе получают желаемый результат, благодаря чему они приводят своих детей и их друзей из года в год», – уточнила Ольга Гладкова.

Сложность ведения образовательного бизнеса в том, что это долгосрочная перспектива, заметила гостья эфира. «Эффект того, что ты получил то, за что заплатил, у заказчика проявляется не сразу. Нужно много учиться, трудиться и попасть в руки к хорошему преподавателю», – заключила Ольга Гладкова.

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