Первая посадка деревьев в Аллее Памяти прошла в деревне Берёзка Себежского района

18:39, 25 ноября 2024, ПАИ

В деревне Берёзка Себежского района состоялась закладка Аллеи Памяти в честь погибших в годы Великой Отечественной войны и во время специальной военной операции земляков. Об этом пишет районная газета «Призыв».

«Деревья привезли из Красноярска два замечательных молодых человека – Студенок Александр и Константин. Саженцы были подарены и посажены внуками ветерана Великой Отечественной войны. Если кто из жителей помнит, это сыновья Соболь Раисы Васильевны, а её родители – Соболь Мария и Василий – жили в доме возле столовой. Доброе дело ребята решили сделать в честь своей Родины, матери, ветеранов и, конечно же, в память о тех, кто сейчас не вернулся с СВО. Спасибо вам огромное, низкий поклон. Спасибо инициативной группе: Соболь Валентине и Николаю, Менькову Владиславу, Дмитраковой Надежде, Ивановой Евдокии, Елисееву Илье, Таракину Геннадию», – сказала руководитель Дома культуры деревни Берёзка Наталья Голубева.

Сообщается, что торжественное открытие аллеи состоится 9 мая 2025 года.