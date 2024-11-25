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Первая посадка деревьев в Аллее Памяти прошла в деревне Берёзка Себежского района

В деревне Берёзка Себежского района состоялась закладка Аллеи Памяти в честь погибших в годы Великой Отечественной войны и во время специальной военной операции земляков. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Первая посадка деревьев в Аллее Памяти прошла в деревне Берёзка Себежского района. Фото здесь и далее: Наталья Голубева

«Деревья привезли из Красноярска два замечательных молодых человека – Студенок Александр и Константин. Саженцы были подарены и посажены внуками ветерана Великой Отечественной войны. Если кто из жителей помнит, это сыновья Соболь Раисы Васильевны, а её родители – Соболь Мария и Василий – жили в доме возле столовой. Доброе дело ребята решили сделать в честь своей Родины, матери, ветеранов и, конечно же, в память о тех, кто сейчас не вернулся с СВО. Спасибо вам огромное, низкий поклон. Спасибо инициативной группе: Соболь Валентине и Николаю, Менькову Владиславу, Дмитраковой Надежде, Ивановой Евдокии, Елисееву Илье, Таракину Геннадию», – сказала руководитель Дома культуры деревни Берёзка Наталья Голубева.

Сообщается, что торжественное открытие аллеи состоится 9 мая 2025 года.

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