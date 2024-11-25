90-летие отметила ветеран труда, труженик тыла Раиса Иванова из Островского района

19:22, 25 ноября 2024, ПАИ

Поздравления с 90-летним юбилеем принимала ветеран труда, труженик тыла Раиса Иванова из деревни Шики Воронцовской волости сегодня, 25 ноября. Об этом пишет районная газета «Островские вести».

Поздравить именинницу с юбилеем приехали и гости – заведующая службой социальных работников центра социального обслуживания Наталья Филиппова, социальный работник Ольга Киселёва, специалист центра социального обслуживания Елена Степанова и глава Воронцовской волости Владимир Орлов. Они выразили ветерану искреннюю благодарность за честный многолетний труд на благо Псковской земли и пожелали женщине крепкого здоровья, сил и благополучия, а также вручили цветы и подарки.

Юбилярша поблагодарила гостей и поделилась секретами своего долголетия. «Секрет долголетия нашего поколения заключается в трудолюбии. Чем больше человек работает, тем дольше он и живёт!» – рассказала именинница.

Раиса Иванова всю свою жизнь прожила в деревне Шики. Тут она родилась, росла и училась. Одной из самых тяжёлых страниц жизни для ветерана стала война. Юной Раисе шёл седьмой год, когда в деревню пришли немцы. «Папа ушёл на фронт, а мама осталась дома с тремя маленькими детьми, младшему из которых тогда не было ещё и года. За годы оккупации местные жители натерпелись от фашистов немало. Нацисты бомбили деревню и сжигали дома, а при виде больших вражеских самолётов в небе ребята прятались в кустах и канавах. «Страшное было время», – вспоминает ветеран.

Непростой период настал и после войны, когда советские граждане трудились над восстановлением страны. Работала не покладая рук всю жизнь и Раиса Александровна, трудовой стаж которой составил 42 года.

На свою первую работу она вышла в четырнадцать лет. Окончив пятый класс, девушка устроилась в местный колхоз, где трудилась наравне со взрослыми и выполняла различные задачи, потом на ветеринарный участок, где помогала врачу, а после этого и поваром в школу.

«Сейчас Раиса Александрова находится на заслуженном отдыхе, но без дела не сидит никогда. То в огороде порядок наведёт, то дома коврик свяжет. Много времени пенсионерка проводит и в кругу свой семьи, которая у неё совсем не маленькая: сын, дочь, пятеро внуков и трое правнуков. Домочадцы поздравили любимую маму и бабушку, накрыв праздничный стол и адресовав ей тёплые слова любви и благодарности», – пишет газета.