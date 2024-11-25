Почти полмиллиона рублей взыскали с жителя Новоржевского района за нарушение лесного законодательства

19:38, 25 ноября 2024, ПАИ

Судебные приставы Псковской области взыскали с жителя Новоржевского района более 450 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба за нарушение лесного законодательства. Об этом ПАИ сообщили в УФССП России по Псковской области.

58-летний мужчина осуществлял несанкционированную вырубку леса и был пойман с поличным. Суд рассмотрел материалы дела и обязал нарушителя выплатить компенсацию за нарушение лесного законодательства.

В отделение судебных приставов Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого и Локнянского районов поступил исполнительный документ. В отношении должника судебный пристав-исполнитель применил комплекс мер принудительного характера, а именно: обратил взыскание на доходы должника и ограничил его в праве выезда за пределы РФ. Однако самой эффективной мерой побуждения к оперативному погашению задолженности послужил запрет на регистрационные действия на автомобиль.

Мера оказалась очень эффективной, мужчина погасил задолженность в полном объёме.