Горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции стартовала в Псковской области

20:31, 25 ноября 2024, ПАИ

Роспотребнадзор запустил работу Всероссийской горячей линии по профилактике ВИЧ-инфекции, посвященную Всемирному Дню борьбы со СПИДом, который отмечают 1 декабря. Специалисты-эпидемиологи проконсультируют псковичей с 25 ноября по 6 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Акция направлена на профилактику ВИЧ-инфекции и информирование об этом заболевании. Также по телефонам горячей линии можно узнать о бесплатных анонимных пунктах тестирования на ВИЧ.

Задать вопросы экспертам Управления Роспотребнадзора по Псковской области можно с понедельника по пятницу с 9:30 по 13:00 и с 14:00 по 17:30 по телефонам: 8(8112)66-47-29, 66-42-79.

Также телефоны горячей линии будут работать:

в Великих Луках, Великолукском, Новосокольническом, Усвятском районах и Бежаницком, Куньинском, Локнянском округах: 8(81153) 3-73-70;

в Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах и в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком округах : 8(81151) 2-54-01;

в Островском и Палкинском районах, а также Печорском и Пыталовском округах: 8(81152) 3-19-27;

в Порховском, Дедовичском, Дновском районах: 8(81136)9-17-19.

На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43. Звонок по номеру будет бесплатный.