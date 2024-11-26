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Пельменная пора наступила по народному календарю

26 ноября церковь отмечает праздник Иоанна Златоуста — архиепископа Константинопольского, жившего в IV-V веках и почитаемого в качестве одного из трех Вселенских святителей и учителей, сообщает calend.ru.

Иоанн родился в Антиохии в семье чиновника и получил прекрасное образование. Юноша рано начал изучать Священное Писание и вскоре принял христианство, а затем и иночество. Молодого человека сочли достойным кандидатом на место епископа, но он уклонился от сана, предпочтя жизнь в пустыне. В это время он написал «Шесть слов о священстве», «Сравнение власти богатства и преимуществ царских с истинным и христианским любомудрием монашеской жизни» и другие труды. Вернувшись в Антиохию, Иоанн посвятил несколько лет созданию новых богословских творений: «О провидении», «Книги о девстве», «К молодой вдове».

Вскоре Иоанна рукоположили в пресвитера и доверили ему обязанность нести Слово Божие людям. Он оказался блестящим проповедником и получил от паствы прозвище Златоуст. В течение двадцати лет, дважды в неделю, а иногда и ежедневно, Иоанн проповедовал в храме. В это же время он написал толкования на многие книги Священного Писания, а также множество бесед, поучений, похвал святых. Став в 397 году патриархом Константинополя, Иоанн активно занимался духовным совершенствованием священства.

В старину на Руси говорили: «Созывает зима на Иоанна Златоуста свою свиту — вьюги да метели — и дает им наказ оттепели унять». Морозы становились все сильнее, все живое замирало, растения засыпали, звери прятались в норы. «На Златоуста все поле пусто», — замечали люди.

С Иоанна начиналась так называемая пельменная пора. Хозяйки делали фарш (в качестве начинки использовали мясо, рыбу, грибы), и вся семья стряпала любимое блюдо. Пельменей старались налепить побольше — сразу на несколько обедов. Их замораживали прямо на дворе, а позже просто отсчитывали нужное количество и варили.

Также в этот день было принято молиться Иоанну Златоусту о справедливом суде над мздоимцами и обманщиками.

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