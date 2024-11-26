Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Загрязнение воздуха вызвало массовое бесплодие в Красноярском крае

Загрязнение воздуха стало причиной массового бесплодия в Красноярском крае. Об этом заявил депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков, пишет Lenta.ru.

«Воздух загрязнен из-за выбросов алюминиевого завода, огромного количества машин, печного отопления и других производств», — заявил он.

В Роспотребнадзоре сообщили, что с началом отопительного сезона в Минусинске уровень концентрации вредных примесей в воздухе превышает норму в три раза. В воздух выбрасывается много золы, оксида и диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, бензапирена. Это вещество, в частности, приводит к мутациям у эмбрионов и их последующей гибели.

В этом году рождаемость в Красноярском крае упала на 4,5%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 ноября 2024

Более пяти тысяч школьников Псковской области приняли участие в проекте «Билет в будущее»
26 ноября 2024

Продолжается выдвижение кандидатов на премию «Народное признание»
26 ноября 2024

Пельменная пора наступила по народному календарю
25 ноября 2024

Шестые из 85: делегация Псковской области представила регион на всероссийском чемпионате «Движения первых»
25 ноября 2024

Митрополит Матфей поздравил духовника обители милосердия в Новоржевском округе Иоанна Миронова с 98-летием
25 ноября 2024

«Монополия» по-великолукски: житель города на Ловати вместе с друзьями создал новую версию популярной игры
25 ноября 2024

Детский омбудсмен в Псковской области посетила Дновский район
25 ноября 2024

Презентация сборника поэзии, прозы и публицистики «Победили! Перамаглi!» прошла в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...