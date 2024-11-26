Загрязнение воздуха вызвало массовое бесплодие в Красноярском крае
Загрязнение воздуха стало причиной массового бесплодия в Красноярском крае. Об этом заявил депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков, пишет Lenta.ru.
«Воздух загрязнен из-за выбросов алюминиевого завода, огромного количества машин, печного отопления и других производств», — заявил он.
В Роспотребнадзоре сообщили, что с началом отопительного сезона в Минусинске уровень концентрации вредных примесей в воздухе превышает норму в три раза. В воздух выбрасывается много золы, оксида и диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, бензапирена. Это вещество, в частности, приводит к мутациям у эмбрионов и их последующей гибели.
В этом году рождаемость в Красноярском крае упала на 4,5%.
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