Загрязнение воздуха вызвало массовое бесплодие в Красноярском крае

07:25, 26 ноября 2024, ПАИ

Загрязнение воздуха стало причиной массового бесплодия в Красноярском крае. Об этом заявил депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков, пишет Lenta.ru.

«Воздух загрязнен из-за выбросов алюминиевого завода, огромного количества машин, печного отопления и других производств», — заявил он.

В Роспотребнадзоре сообщили, что с началом отопительного сезона в Минусинске уровень концентрации вредных примесей в воздухе превышает норму в три раза. В воздух выбрасывается много золы, оксида и диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, бензапирена. Это вещество, в частности, приводит к мутациям у эмбрионов и их последующей гибели.

В этом году рождаемость в Красноярском крае упала на 4,5%.