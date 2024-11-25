Псковичей приглашают на встречу в литературно-художественной гостиной

22:24, 25 ноября 2024, ПАИ

Очередное, третье заседание 27-го сезона литературно-художественной гостиной псковских писателей состоится 29 ноября. Об этом сообщает Псковский литературный портал.

Заседание продолжит тему истории псковской писательской организации, начатую в сентябре. Ноябрьская встреча посвящена творцам слова, в числе первых пополнившим ряды организации в 70–80-х годах: Энверу Жемлиханову, Светлане Молевой, Владимиру Половникову, Александру Бологову, Евгению Нечаеву.

Участники мероприятия также смогут познакомиться с картинами псковского поэта, прозаика и художника Валерия Мухина, персональная выставка которого проходит в настоящее время в филиале Псковского ГКЦ.

«Приглашаем псковичей и гостей города прикоснуться к истории литературы Псковщины, познакомится с именами и судьбами писателей, живших и творивших на Псковской земле в 70–80-х годах прошлого столетия, услышать воспоминания об этих писателях, в том числе от людей, знавших их лично», – отметили организаторы.

Мероприятие состоится 29 ноября в филиале ГКЦ в Псков по адресу Рижский проспект, 64, начало в 17:30. Вход свободный.