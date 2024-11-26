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Общество

Председатель Госдумы: Запрет брать в школы детей без знания языка даст качество образования

Законопроект о запрете принимать в российские школы детей мигрантов без знания русского языка обеспечит реализацию гарантий на качество образования в РФ. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Принятие законопроекта обеспечит реализацию государственных гарантий на качество образования, соотносимое с возможностью освоения обучающимися общеобразовательных программ на государственном языке Российской Федерации, а также гармонизацию прав и обязанностей всех участников образовательного процесса», - написал Володин.

Согласно статистике, в прошлом учебном году в российских школах из 18 млн учеников обучались свыше 200 тыс. детей мигрантов. При этом, по словам спикер Думы, у них возникают трудности с освоением образовательной программы, сложности в общении со сверстниками и педагогами. «Низкий уровень знания русского языка или его отсутствие у детей мигрантов вызывает стресс у самого ребенка, не знающего языка, но обучающегося в классе, а также создает проблемы для одноклассников», - подчеркнул он.

Речь идет о законопроекте, который внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов от всех пяти фракций во главе с Володиным. Согласно документу, иностранные граждане будут приниматься на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории РФ. При этом при приеме в школу необходимо будет успешно сдать тестирование на знание русского языка. Предполагается, что тестирование будет проходить на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Порядок проведения тестирования установит Минпросвещения РФ.

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