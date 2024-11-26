Команда псковского лицея вышла в финал конкурса по киберспорту «Школьные игры»

09:30, 26 ноября 2024, ПАИ

Команда гуманитарного лицея Пскова вышла в финал конкурса по киберспорту «Школьные игры», сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Школьники стали победителями зонального этапа. Они показали высокие результаты в таких дисциплинах, как Dota 2, «Мир танков», шахматы, тетрис и поиск в интернете на время.

Теперь учащиеся встретятся с победителями других округов в Москве.

«Поздравляю наших ребят и желаю им успешного выступления!» – отметил Борис Елкин.