Команда псковского лицея вышла в финал конкурса по киберспорту «Школьные игры»
Команда гуманитарного лицея Пскова вышла в финал конкурса по киберспорту «Школьные игры», сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Школьники стали победителями зонального этапа. Они показали высокие результаты в таких дисциплинах, как Dota 2, «Мир танков», шахматы, тетрис и поиск в интернете на время.
Теперь учащиеся встретятся с победителями других округов в Москве.
«Поздравляю наших ребят и желаю им успешного выступления!» – отметил Борис Елкин.
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