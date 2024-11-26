В Пскове неизвестный обокрал пенсионерку за отказ купить церковные свечи

10:06, 26 ноября 2024, ПАИ

Неизвестный обокрал псковскую пенсионерку за отказ купить у него свечи, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

20 ноября 2024 года 87-летняя псковичка прогуливалась около своего дома на улице Советской. Во время прогулки к ней подошёл мужчина и предложил купить у него церковные свечи, но пенсионерка отказалась и направилась домой.

Но мужчина был настойчив, зашёл в подъезд дома следом за пенсионеркой и вырвал из её рук пакет, из которого упал кошелек. Подняв его с пола, злоумышленник скрылся с места преступления. В итоге пенсионерке причинён ущерб в размере четырех тысяч рублей.

Прокуратура Пскова признала законным возбуждение уголовного дела по факту открытого хищения у пенсионерки кошелька. В рамках дела проводят необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств расследуемого преступления, а также лица, причастного к его совершению. Ход расследования по уголовному делу взяла на контроль прокуратура Пскова.