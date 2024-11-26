Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Пскове неизвестный обокрал пенсионерку за отказ купить церковные свечи

Неизвестный обокрал псковскую пенсионерку за отказ купить у него свечи, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

20 ноября 2024 года 87-летняя псковичка прогуливалась около своего дома на улице Советской. Во время прогулки к ней подошёл мужчина и предложил купить у него церковные свечи, но пенсионерка отказалась и направилась домой.

Но мужчина был настойчив, зашёл в подъезд дома следом за пенсионеркой и вырвал из её рук пакет, из которого упал кошелек. Подняв его с пола, злоумышленник скрылся с места преступления. В итоге пенсионерке причинён ущерб в размере четырех тысяч рублей.

Прокуратура Пскова признала законным возбуждение уголовного дела по факту открытого хищения у пенсионерки кошелька. В рамках дела проводят необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств расследуемого преступления, а также лица, причастного к его совершению. Ход расследования по уголовному делу взяла на контроль прокуратура Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 ноября 2024

Советские и немецкие авиабомбы найдены в посёлке Идрица Себежского района
25 ноября 2024

Свиньи насмерть загрызли девушку в России
25 ноября 2024

Lada Granta опрокинулась на крышу в Опочецком округе
25 ноября 2024

Великолучанин отправится на скамью подсудимых за неоднократную пьяную езду
25 ноября 2024

Самолёт компании DHL упал на жилой дом в Вильнюсе
24 ноября 2024

Псковичи и петербуржцы спасли рыболова на Чёрном озере
24 ноября 2024

Пскович случайно убил свою сожительницу за слишком громкое пение ночью
24 ноября 2024

Жилой дом сгорел в Палкинском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...