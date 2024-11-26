Псковичке грозит до двух лет тюрьмы за кражу телефона из приёмного покоя больницы
35-летней жительнице Пскова грозит до двух лет тюрьмы за кражу телефона из приёмного покоя больницы, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.
Установлено, что в августе женщина находилась на стационарном лечении в одном из медицинских учреждений Пскова. Однажды псковичка обнаружила в приёмном покое телефон, который оставил другой больной, после чего решила его украсть. Похищенным имуществом женщина распорядилась по своему усмотрению.
По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Теперь жительнице Пскова грозит до двух лет лишения свободы.
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