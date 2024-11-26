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Псковские педагоги основ безопасности научились стрелять и управлять БПЛА

Учителя основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР) завершили курс повышения квалификации в филиале центра «Воин». Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Здесь и далее фото предоставлены региональным комитетом по образованию

Интенсивная трехдневная программа, разработанная в рамках сотрудничества ПОИПКРО и филиала центра «Воин» - сочетание теоретических лекций и практического обучения. Занятия проходили на базе филиала центра и на полигоне 76-й дивизии.

Программа обучения включала модули, ориентированные на практическое применение полученных знаний: основы боевой и тактической подготовки, инженерно-технические аспекты, организацию связи в экстремальных условиях, оказание первой медицинской помощи и управление БПЛА. Инструкторы филиала центра «Воин» передали участникам необходимые знания и поделились практическим опытом, необходимым для эффективной работы с обучающимися.

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