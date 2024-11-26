Почти 3,5 тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

11:40, 26 ноября 2024, ПАИ

3 489 случаев заболеваемости ОРВИ выявили в Псковской области с 18 по 24 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 61,5 %.

В Пскове за неделю зарегистрировали 1 516 случаев ОРВИ, или 43,5 % от общего количества по региону.

В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы, отметили в Роспотребнадзоре.

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на постоянном контроле ведомства, подчеркнули в пресс-службе.