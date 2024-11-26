Почти 250 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области

12:42, 26 ноября 2024, ПАИ

Более 247 тысяч человек вакцинировались от гриппа в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Оптимальным периодом проведения прививок против гриппа является время с сентября по ноябрь, отметили в ведомстве. «Важно, чтобы иммунитет после проведённой прививки успел сформироваться до начала эпидемического подъёма заболеваемости», – подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в этом году заменён один компонент для варианта гриппа A (H3N2). Антигены вирусов гриппа А (H1N1) и вирусов гриппа B остались прежними. Жителям региона доступны вакцины «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».