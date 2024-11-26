Псковские барсики заняли второе место в конкурсе туристических магнитов

12:13, 26 ноября 2024, ПАИ

Проект «Псковские барсики» занял второе место на всероссийском конкурсе «Культурное наследие глазами молодых: новые туристические магниты России» в категории «Образы». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Автор проекта — эксперт комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации Пскова Анастасия Егорова.

В 2023 году Псков реализовал проект «Туристский код города» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Тогда было принято решение разместить в центральной части города 10 фигурок, отсылающих к символу Пскова — барсу. Сейчас в городе уже 14 барсиков. Каждый имеет отличительные знаки, характеризующие историю места, в котором он установлен.

В Пскове разработаны два квеста с поиском всех барсиков. Также проводятся различные мастер-классы, связанные с псковским символом.

Всего на конкурс поступило более тысячи заявок из 82 регионов России. Проект «Культурное наследие глазами молодых: новые туристические магниты России» реализуется с использованием гранта президента РФ при поддержке Минкультуры России, Общественной палаты Российской Федерации и Союза российских городов.