34 медали завоевали псковские кудоисты на Кубке Невы

12:48, 26 ноября 2024, ПАИ

34 медали выиграли псковские кудоисты на Кубке Невы, который прошёл в Санкт-Петербурге 24 ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.



Фото: Илья Кучеров



Фото: Илья Кучеров



Фото: Илья Кучеров



Фото: Илья Кучеров



Фото: Илья Кучеров









В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из Санкт-Петербурга, Выборга, Москвы, Обнинска, Красногородска, Ярославля, Пскова и Острова.

Сборную Пскова представили спортсмены из младшей сборной. Юные кудоисты завоевали 17 золотых, 13 серебряных и четыре бронзовые медали, в том числе два спецприза. Воспитанник клуба «Скала» Фёдор Васильев получил приз за лучшую технику, а Эвелина Бочкарёва из клуба Legion стала лучшей спортсменкой турнира. Псковская сборная заняла первое общекомандное место.

Также турнир обслуживала псковская судейская бригада в составе Виктора Озюменко, Артёма Семёнова, Александра Каева, Владислава и Дмитрия Соболевских, а также Виктора Крутя.

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