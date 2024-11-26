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Спорт

34 медали завоевали псковские кудоисты на Кубке Невы

34 медали выиграли псковские кудоисты на Кубке Невы, который прошёл в Санкт-Петербурге 24 ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.

  • 34 медали завоевали псковские кудоисты на «Кубке Невы»
    Фото: Илья Кучеров
  • 34 медали завоевали псковские кудоисты на «Кубке Невы»
    Фото: Илья Кучеров
  • 34 медали завоевали псковские кудоисты на «Кубке Невы»
    Фото: Илья Кучеров
  • 34 медали завоевали псковские кудоисты на «Кубке Невы»
    Фото: Илья Кучеров
  • 34 медали завоевали псковские кудоисты на «Кубке Невы»
    Фото: Илья Кучеров

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из Санкт-Петербурга, Выборга, Москвы, Обнинска, Красногородска, Ярославля, Пскова и Острова.

Сборную Пскова представили спортсмены из младшей сборной. Юные кудоисты завоевали 17 золотых, 13 серебряных и четыре бронзовые медали, в том числе два спецприза. Воспитанник клуба «Скала» Фёдор Васильев получил приз за лучшую технику, а Эвелина Бочкарёва из клуба Legion стала лучшей спортсменкой турнира. Псковская сборная заняла первое общекомандное место.

Также турнир обслуживала псковская судейская бригада в составе Виктора Озюменко, Артёма Семёнова, Александра Каева, Владислава и Дмитрия Соболевских, а также Виктора Крутя.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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