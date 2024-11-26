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Экономика

Генпрокуратуру и ФАС попросили разобраться с наценками на картофель

В Госдуме РФ подготовили обращения в адрес Генпрокуратуры и ФАС по проверке обоснованности роста цен на картофель в торговых сетях, пишет газета «Известия».

Фото: ПАИ

С начала года, согласно данным Росстата, цена на картофель выросла на 74 %, а в Псковской области ценник на продукт, по данным Псковстата, держится в топе по подорожанию уже третью неделю. «В России сегодня нет ни его дефицита, ни ажиотажного спроса. Почему такие «накрутки» в рознице? Если в опте картофель стоит от десяти рублей, то в магазинах цена выше в четыре-пять раз», – сообщил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и инициатор обращения Анатолий Выборный.

Сейчас картофель продаётся от 85 рублей и дороже, хотя продукт, напомнил депутат, отнесён к группе социально значимых товаров. Он напомнил, что в 2023 году торговые сети обещали держать наценку на такую категорию продуктов в районе 5 %.

«Необходимо принять незамедлительные меры, так как для многих семей России картофель – один из основных продуктов питания», – заключил Выборный.

Напомним, что рост цен на овощи в Псковской области превосходит ценники на другие продовольственные товары вот уже третью неделю. С 11 по 18 ноября больше всего подорожали свежие огурцы – на 11,85 %. Картофель за этот промежуток времени вырос в цене на 1,57 %.

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