Шесть учащихся Великолукской сельхозакадемии стали стипендиатами РСХБ

12:20, 26 ноября 2024, ПАИ

Пять студентов и один аспирант Великолукской государственной сельскохозяйственной академии будут получать именные стипендии от Россельхозбанка в 2024/2025 учебном году. В целом по всей стране программа поддержки учащейся молодёжи охватывает 437 человек в 70 образовательных учреждениях, сообщили ПАИ в пресс-службе РСХБ.



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ







Стипендиальная программа Россельхозбанка направлена на поддержку талантливых студентов и аспирантов аграрных вузов. При отборе кандидатов учитываются успеваемость, участие в конференциях, выставках, семинарах, форумах и научно-исследовательская деятельность, а также победы в международных и всероссийских научных конкурсах.

Одним из получателей стипендии стал студент второго курса магистратуры Даниил Смирнов – автор публикаций в сборниках научных конференций, обладатель диплома II степени Всероссийского конкурса Минсельхоза «Агроинженерия» и автор изобретений в области сушки зерна.

«В планах после окончания магистратуры пойти в аспирантуру. Сейчас я уже работаю в академии и преподаю в детском технопарке «Кванториум», и стипендия от Россельхозабанка – это оценка затраченных усилий и возможность направить дополнительные средства на ещё одну сферу моих интересов – аддитивные технологии», – рассказал Даниил Смирнов.

Ещё одна обладательница стипендии от Россельхозбанка Полина Михеева в этом году получила диплом I степени в Международном научно-исследовательском конкурсе «Студент года – 2024».

«После окончания школы я решила стать врачом и поступила в вуз в Санкт-Петербурге, но вскоре поняла, что это не моё, и перевелась на обучение в Великолукскую академию на специальность «ветеринария». Благодарю Россельхозбанк за поддержку моей деятельности, и это стимул заниматься ещё больше», – отметила Полина Михеева.

Размер ежемесячной стипендии в 2024–2025 учебном году для студентов аграрных специальностей составляет 15 тысяч рублей, для аспирантов – 20 тысяч рублей.

РСХБ расширил категорию стипендиатов. Претендовать на стипендию теперь могут также учащиеся первого курса – победители олимпиад программы Россельхозбанка «Навстречу агротеху».

«Радует, что в Псковской области есть столь талантливая, одарённая молодёжь, заинтересованная в развитии и внедрении новых современных технологий в отрасли сельского хозяйства, которая видит своё будущее именно в АПК. Это мощный кадровый потенциал для сферы сельского хозяйства, и мы должны оказывать молодым людям поддержку в реализации творческого и интеллектуального потенциала, в том числе с помощью агростипендий», – отметила директор Псковского регионального филиала Россельхобанка Анна Тарасенко.

Помимо стипендиальной программы, Россельхозбанк осуществляет целый комплекс инициатив по поддержке аграрного образования. Среди них – грантовая поддержка молодых учёных, «Школа фермера», платформа поиска работы и образования «Я в Агро», «Школа агротуризма», международная школа БРИКС на базе РУДН, агроклассы.

Реклама. АО «Россельхозбанк». ИНН 7725114488. Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная). Erid: LjN8KSG8X.