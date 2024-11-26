Гаджеты повернём в нашу пользу: психолог Елена Митицина – о работе лаборатории когнитивного развития ПсковГУ

13:29, 26 ноября 2024, ПАИ

Какое оборудование и на каких занятиях используют псковские учёные для исследований? Почему считается, что интеллект современных детей ниже, чем у предыдущего поколения? И какой тренажёр может стать большим подспорьем для родителей? Об этом и многом другом – в интервью с кандидатом психологических наук, заведующей кафедрой психологии и сопровождения развития ребёнка ПсковГУ Еленой Митициной.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ











– 13 ноября была официально открыта научно-образовательная лаборатория когнитивного развития в образовании. Ректоры российских и белорусских вузов высоко оценили её будущие возможности и познакомились с оборудованием. Какие занятия с детьми какого возраста будете здесь проводить?

– Для проведения занятий по двигательной коррекции в лаборатории будем использовать профессиональное оборудование – сенсорно-динамический зал «Дом совы». Это сложный комплекс, на котором благодаря разнообразным мобильным подвесным снарядам можно строить двигательные маршруты для детей и тренировать у них чувство равновесия, тактильную чувствительность, умение дозировать мышечные усилия, меткость, ловкость и другие двигательные навыки. Это позволяет проводить увлекательные занятия в групповой и индивидуальной форме для детей от четырёх до 12 лет.

Разные поколения – разные способности?

– Действительно ли у современных детей ниже интеллектуальный уровень и именно из-за использования гаджетов? Или это не так?

– Скажем более точно: когнитивные способности в условиях цифровой социализации не снижаются, а просто становятся другими. Например, известно, что в результате использования информационных технологий меняются характеристики внимания – способность к переключению внимания с одной задачи на другую возрастает, однако степень концентрации внимания и длительность сосредоточения на деятельности снижается. Несмотря на изменения познавательного развития ребёнка в цифровых условиях, на практике уровень интеллекта измеряется тестами, которые были разработаны несколько десятилетий назад.

– Время меняется, жизнь становится другой, а тестовые задания остаются прежними?

– За это время в них не изменялись ни задания, ни нормы для оценки результатов. Многие школьники в процессе тестирования показывают низкие результаты. В то же время один из критериев выделения нормы, который существует в психологии, свидетельствует о том, что нормой является то, что свойственно для статистического большинства. Это делает актуальной проблему пересмотра тестовых норм. Поэтому одной из задач работы лаборатории является проведение сравнительных исследований показателей когнитивного развития детей, выросших в цифровую эпоху, путём сопоставления с результатами классических интеллектуальных тестов, проведённых 15–20 лет назад.

Снова о гаджетах

– Гаджеты мешают развиваться ребёнку?

– Они прочно вошли в жизнь наших детей, и отказаться от них невозможно, мы стараемся привлечь их на пользу когнитивного развития. На основании проведённых исследований в лаборатории планируется разработать и апробировать упражнения для цифрового «Тренажёра когнитивных функций» с учётом особенностей интеллекта младших школьников, имеющих различные трудности в обучении. Пользуясь этим тренажёром, можно будет выстраивать индивидуальный развивающий маршрут для каждого ребёнка по совершенствованию внимания, памяти и мыслительных операций в зависимости от результатов диагностики конкретного ребёнка и с учётом сведений о трудностях при освоении школьной программы.

– Хорошая помощь родителям и учителям!

– Мы очень надеемся, что этот тренажёр станет не только увлекательной игрой для детей, но и будет серьёзным подспорьем для родителей, пробующих различные методики, чтобы поддержать ребёнка в преодолении школьных трудностей. И конечно, это помощь педагогам.

Обратная связь

– У вас есть не только этот тренажёр, но много другого интересного. Что, на ваш взгляд, заслуживает особого внимания?

– Лаборатория когнитивных исследований имеет хорошую оснащённость в плане психофизиологического оборудования. Для исследований, а также психокоррекционных занятий с детьми используем систему биологической обратной связи Brainbit Neurofit. Это беспроводной четырёхканальный электроэнцефалограф, который позволяет фиксировать биопотенциалы головного мозга.

– Какие возможности даёт эта система?

– Наличие такого оборудования позволяет сочетать изучение когнитивных функций с регистрацией психофизиологических показателей активности коры больших полушарий. Однако основная возможность, которую даёт комплекс биологической обратной связи, – проведение психоэмоциональной коррекции детей и взрослых, возможности тренировать навыки концентрации или, напротив, расслаблять и активизировать творческий потенциал.

– Детям с какими проблемами будет полезно «пройти» через этот комплекс?

– Это может быть полезно для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Или же для школьников, обладающих низкой интеллектуальной работоспособностью и быстрой истощаемостью ресурсов нервной системы.