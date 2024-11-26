Псковские волейболистки стали победителями турнира в Новгородской области
Псковские волейболистки, воспитанницы спортшколы «Бригантина» стали победителями Открытого кубка Валдайского городского поселения, который прошёл 23 и 24 ноября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина».
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Фото: спортшкола «Бригантина»
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Фото: спортшкола «Бригантина»
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Фото: спортшкола «Бригантина»
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Фото: спортшкола «Бригантина»
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Фото: спортшкола «Бригантина»
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Фото: спортшкола «Бригантина»
За кубок боролись шесть команд из Пскова, Великого Новгорода, Торжка, Старой Руссы и Валдая.
«Бригантина» стала победителем соревнований. Лучшим игроком соревнований признали псковичку Василису Петрову. Тренируют псковский коллектив Анжела Цветкова и Ольга Муштукова.
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