Псковские волейболистки стали победителями турнира в Новгородской области

14:34, 26 ноября 2024, ПАИ

Псковские волейболистки, воспитанницы спортшколы «Бригантина» стали победителями Открытого кубка Валдайского городского поселения, который прошёл 23 и 24 ноября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина».



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»











За кубок боролись шесть команд из Пскова, Великого Новгорода, Торжка, Старой Руссы и Валдая.

«Бригантина» стала победителем соревнований. Лучшим игроком соревнований признали псковичку Василису Петрову. Тренируют псковский коллектив Анжела Цветкова и Ольга Муштукова.

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