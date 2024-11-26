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Пскович побил пятилетний областной рекорд по тяжёлой атлетике

Пскович Алексей Козлов установил рекорд Псковской области, выступая на всероссийском турнире по тяжёлой атлетике памяти В. Ф. Краевского. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге, сообщил корреспонденту ПАИ тренер Игорь Цветков.

Алексей Козлов, выступающий в весовой категории до 67 килограммов, весной на первенстве СЗФО в Сыктывкаре выполнил первый спортивный разряд, набрав по результатам двоеборья 180 килограммов. «На этих соревнованиях мы предприняли попытку выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Он набрал в сумме 191 килограмм, прибавив к своему лучшем результату 11 килограммов. Чтобы выполнить следующий спортивный разряд, надо набрать 200 килограммов. 7 декабря у нас состоится Кубок Псковской области по тяжёлой атлетике. Надеюсь, что там он выполнит», – отметил Игорь Цветков.

Алексей Козлов побил рекорд Псковской области в рывке, взяв вес 91 килограмм. До этого пять лет держался рекорд Дмитрия Коноплянникова из Бежаницкого района, который взял 90 килограммов. «В итоге он занял шестое место из 12 участников, но это очень хорошо, потому что там лучше выступили только кандидаты в мастера спорта. Поставленную задачу мы выполнили», – резюмировал тренер спортсмена.

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