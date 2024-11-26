Труженица тыла из Локнянского округа отметила 100-летний юбилей

17:23, 26 ноября 2024, ПАИ

Труженица тыла Екатерина Васильевна Петрова из Локнянского муниципального округа отмечает 100-летний юбилей, сообщил глава округа Иван Белугин в своём Telegram-канале.

«Екатерина Васильевна – труженик тыла, всю жизнь она посвятила помощи людям, воспитанию детей и заботе о семье. Родилась в 1924 году в Архангельской области, пережила нелегкие годы войны, работая медсестрой и на лесозаготовках. В 1974 году вместе с семьей переехала на Локнянскую землю, где нашла свой дом и поддержку близких», – рассказал Иван Белугин.

Сегодня Екатерина Петрова получила поздравления от президента России и губернатора Псковской области, а также подарки от правительства региона и администрации округа.

«От всего сердца поздравляем Екатерину Васильевну с этим знаменательным днем! Желаем здоровья, радости и заботы близких! Главное её богатство – четверо детей, восемь внуков, 11 правнуков, 11 праправнуков!» – заключил Иван Белугин.