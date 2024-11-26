Региональный этап Рождественских чтений «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений» пройдёт в Пскове

17:49, 26 ноября 2024, ПАИ

Региональный этап XXXIII Рождественских чтений «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений» пройдет в Пскове с 5 по 9 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

Рождественские образовательные чтения – церковно-общественный форум в сфере образования, науки, культуры, социального служения, взаимодействия с государственными органами власти и общественными организациями проводится ежегодно в два этапа под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла и собирает тысячи участников. Первый этап – региональный, проводится в течение года во всех епархиях Русской православной церкви. Второй, заключительный, этап традиционно открывается в светлые январские дни празднества Рождества Христова.

Ожидается, что в чтениях примут участие преподаватели и студенты ПсковГУ, филиала Университета ФСИН России, директора псковских школ, заведующие детскими садами, педагоги образовательных учреждений и воскресных школ.

Церемония открытия Рождественских чтений состоится 6 декабря в Псковском театре драмы им. Пушкина. К участникам чтений обратится митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Планируется, что в пленарном заседании примут участие Сергей Перевезенцев, профессор факультета политологии МГУ, секретарь правления Союза писателей России, Владимир Лавров, профессор Николо-Угрешской православной духовной семинарии, архимандрит Мелхиседек (Артюхин), настоятель храмов святых апостолов Петра и Павла и Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской православной церкви.

Свою работу чтения продолжат в рамках тематических секций, в ходе которых участники диалога изучат проблематику исторической памяти в современных научных исследованиях, рассмотрят процесс воспитания духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения, а также роль в этом процессе физической культуры, обратятся к духовному опыту празднования Дня Победы.