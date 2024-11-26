Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

За кубок Псковской области поборются 80 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе

Кубок Псковской области по художественной гимнастике пройдёт с 30 ноября по 2 декабря в спортивном комплексе «Олимп», сообщили ПАИ в комитете по спорту Псковской области.

В соревнованиях примут участие спортсменки Псковской области: в индивидуальной программе – 80 гимнасток, в групповых упражнениях – 15 команд, в двойках и тройках – 10 команд.

Соревнования пройдут по адресу Борисовичи, улица Балтийская, 11.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 ноября 2024

Пскович побил пятилетний областной рекорд по тяжёлой атлетике
26 ноября 2024

Псковичка выиграла золото на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках
26 ноября 2024

Псковские волейболистки стали победителями турнира в Новгородской области
26 ноября 2024

34 медали завоевали псковские кудоисты на Кубке Невы
26 ноября 2024

Сборная Псковской области стала серебряным призёром всероссийских соревнований по стрельбе из лука
26 ноября 2024

Великолукский лучник стал победителем всероссийских соревнований «Надежды России»
26 ноября 2024

Команда псковского лицея вышла в финал конкурса по киберспорту «Школьные игры»
25 ноября 2024

Всероссийские соревнования по смешанному боевому единоборству среди студентов пройдут в Великих Луках

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...