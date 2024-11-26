За кубок Псковской области поборются 80 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе

18:21, 26 ноября 2024, ПАИ

Кубок Псковской области по художественной гимнастике пройдёт с 30 ноября по 2 декабря в спортивном комплексе «Олимп», сообщили ПАИ в комитете по спорту Псковской области.

В соревнованиях примут участие спортсменки Псковской области: в индивидуальной программе – 80 гимнасток, в групповых упражнениях – 15 команд, в двойках и тройках – 10 команд.

Соревнования пройдут по адресу Борисовичи, улица Балтийская, 11.