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Общество

Въездные стелы Пскова и Печор претендуют на звание лучших в стране

Сейчас заявка региона проходит экспертизу в Минстрое России, ВАРМСУ, в Ассоциации развития территорий, во Всероссийском движении «Волонтёры местного самоуправления» и Институте развития местных сообществ. В заявку региона вошли две въездные стелы – знаки, установленные у Пскова и Печор, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Въездные стелы Пскова и Печор претендуют на звание лучших в стране. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Всего на первом этапе конкурса было подано более 500 заявок из 76 субъектов России.

Победителей конкурса выберут народным голосованием, которое начнётся 2 декабря на площадке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в социальной сети «ВКонтакте».

Конкурс проводится в рамках национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Туризм и индустрия гостеприимства» и поддерживается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Цель конкурса – популяризировать установку въездных стел для формирования положительного имиджа муниципальных образований России и входных групп общественных пространств для создания имиджа населённых пунктов как территорий с комфортной городской средой. Также конкурс направлен на развитие творческого потенциала и социальной активности граждан, которые активно участвуют в развитии внутреннего туризма в стране.

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