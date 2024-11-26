Въездные стелы Пскова и Печор претендуют на звание лучших в стране

19:52, 26 ноября 2024, ПАИ

Сейчас заявка региона проходит экспертизу в Минстрое России, ВАРМСУ, в Ассоциации развития территорий, во Всероссийском движении «Волонтёры местного самоуправления» и Институте развития местных сообществ. В заявку региона вошли две въездные стелы – знаки, установленные у Пскова и Печор, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Всего на первом этапе конкурса было подано более 500 заявок из 76 субъектов России.

Победителей конкурса выберут народным голосованием, которое начнётся 2 декабря на площадке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в социальной сети «ВКонтакте».

Конкурс проводится в рамках национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Туризм и индустрия гостеприимства» и поддерживается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Цель конкурса – популяризировать установку въездных стел для формирования положительного имиджа муниципальных образований России и входных групп общественных пространств для создания имиджа населённых пунктов как территорий с комфортной городской средой. Также конкурс направлен на развитие творческого потенциала и социальной активности граждан, которые активно участвуют в развитии внутреннего туризма в стране.