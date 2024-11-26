15 нелегальных мигрантов помогли выдворить из России псковские приставы

21:34, 26 ноября 2024, ПАИ

15 иностранных граждан выдворили за пределы России под контролем судебных приставов из Псковской области. В списке – граждане Афганистана, Кении, Республики Шри-Ланка, Казахстана. Об этом ПАИ сообщили в УФССП России по Псковской области.

Иностранные граждане были признаны виновными в нарушении правил пребывания в стране. Суд постановил, что они совершили административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Также были отправлены домой те граждане, которые пытались пересечь границу и попасть в Европу. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области неоднократно пресекали эти попытки.

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Управления ФССП России по Псковской области совместно с коллегами из УМВД России по Псковской области сопроводили иностранных граждан в московский аэропорт Шереметьево, чтобы завершить процедуру административного выдворения. В соответствии с законодательством, в течение пяти лет этим гражданам будет запрещён въезд в Россию.

Кроме того, с начала текущего года судебные приставы УФССП России по Псковской области выдворили из страны 520 иностранных граждан. Это почти в три раза больше, чем в аналогичные периоды 2023 и 2022 годов.