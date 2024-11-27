Руководитель юрлица осуждён за хищение денег, выделенных на ремонт стадиона «Локомотив» в Пскове

00:05, 27 ноября 2024, ПАИ

Руководитель юридического лица осуждён за хищение бюджетных денег, выделенных на ремонт стадиона «Локомотив» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью в 2020 году в рамках заключенного муниципального контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на стадионе «Локомотив» произвёл работы в меньшем объеме, чем определено в локальной смете.

Средства на ремонт были выделены из городского бюджета на 2020 год в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей». Сумма ущерба составила более 225 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Ущерб городскому бюджету возмещён.