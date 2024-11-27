Судить о погоде в мае советует сегодня народный календарь
Память одного из двенадцати апостолов – святого Филиппа отмечается сегодня, 27 ноября, пишет calend.ru.
На Руси после Филиппова дня начинался Рождественский (Филипповский) пост. Люди посвящали все время благочестивым занятиям и работе.
Вечером девушки занимались гаданием: оставляли от ужина кусок говядины и клали его себе под подушку, зовя суженого «заговеться». После этого во сне можно было увидеть будущего жениха.
Женщины собирались в одной избе, пряли шерсть и лен, беседовали и пели тихие песни.
Также на Филиппа выносили во двор еду для духов, оберегающих животных.
Кроме того, в этот день люди наблюдали за приметами. Если на земле замечали иней, то в следующем году будет хороший урожай овса. Карканье ворона предвещало оттепели. Облачная и снежная погода в этот день обещала ненастье в конце мая.
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