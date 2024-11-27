Судить о погоде в мае советует сегодня народный календарь

07:19, 27 ноября 2024, ПАИ

Память одного из двенадцати апостолов – святого Филиппа отмечается сегодня, 27 ноября, пишет calend.ru.

На Руси после Филиппова дня начинался Рождественский (Филипповский) пост. Люди посвящали все время благочестивым занятиям и работе.

Вечером девушки занимались гаданием: оставляли от ужина кусок говядины и клали его себе под подушку, зовя суженого «заговеться». После этого во сне можно было увидеть будущего жениха.

Женщины собирались в одной избе, пряли шерсть и лен, беседовали и пели тихие песни.

Также на Филиппа выносили во двор еду для духов, оберегающих животных.

Кроме того, в этот день люди наблюдали за приметами. Если на земле замечали иней, то в следующем году будет хороший урожай овса. Карканье ворона предвещало оттепели. Облачная и снежная погода в этот день обещала ненастье в конце мая.