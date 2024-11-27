День самозанятых отмечается сегодня в России

07:58, 27 ноября 2024, ПАИ

День самозанятых отмечается в России сегодня, 27 ноября, пишет calend.ru.

Именно 27 ноября в 2018 году был подписан закон о налоге на профессиональный доход.

Самозанятые – граждане, которые работают «на себя» или совмещают «подработку» с основной работой. Этот рабочий статус появился в России в 2017 году, благодаря чего многие профессионалы смогли легализовать свою работу и доход без рисков получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность.

Такой формат ведения бизнеса позволяет также наравне с предпринимателями пользоваться мерами государственной поддержки.

При этом по законодательству доход самозанятого за месяц не может превышать 200 тысяч рублей, не имеет права нанимать других работников, а также лишен социальных гарантий – оплачиваемого больничного и отпуска. Кроме того, самозанятым не начисляется трудовой стаж. А добровольные взносы в ПФР – это самостоятельный выбор самозанятого, из чего складывается и размер пенсии.