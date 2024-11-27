Незаконную свалку бытовых и строительных отходов ликвидировали в Порховском районе
Незаконную свалку бытовых и строительных отходов ликвидировали в Порховском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
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Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
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Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
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Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
В июле 2024 года на земельном участке из земель сельскохозяйственного назначения в Дубровенской волости специалисты ведомства выявили несанкционированную свалку строительных и бытовых отходов на площади около ста квадратных метров.
Владельцу земельного участка было объявлено предостережение.
В ноябре при повторном выезде на этот земельный участок было установлено, что свалка полностью ликвидирована.
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