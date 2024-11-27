Незаконную свалку бытовых и строительных отходов ликвидировали в Порховском районе

08:39, 27 ноября 2024, ПАИ

Незаконную свалку бытовых и строительных отходов ликвидировали в Порховском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.



Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора



Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора



Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора





В июле 2024 года на земельном участке из земель сельскохозяйственного назначения в Дубровенской волости специалисты ведомства выявили несанкционированную свалку строительных и бытовых отходов на площади около ста квадратных метров.

Владельцу земельного участка было объявлено предостережение.

В ноябре при повторном выезде на этот земельный участок было установлено, что свалка полностью ликвидирована.