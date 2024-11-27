Итоги проекта «МФЦ для НКО «Одно окно» обсудят в медиацентре ПАИ

09:49, 27 ноября 2024, ПАИ

Сегодня, 27 ноября, в 11:30 в медиацентре ПАИ состоится круглый стол, посвященный итогам проекта «МФЦ для НКО «Одно окно», который реализовывался в Псковской области с февраля 2024 года.

Участники встречи обсудят, все ли поставленные проектом цели и задачи реализованы, какие запросы и потребности региональных НКО закрыл проект, как проект повлиял на деятельность НКО Псковской области.

Среди участников - заместитель директора, АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Михаил Васильев, руководитель, АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области» (АНО «ЦСНКО») Татьяна Марина, юрисконсульт, АНО «ЦСНКО» Псковской области Наталья Лескова, менеджер по персоналу и кадровому делопроизводству, АНО «ЦСНКО» Псковской области Наталья Павлова, заместитель директора, АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим» Максим Марин, специалист по управлению персоналом, АНО «Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет» Анастасия Николаева, директор местной общественной организации «Псковская городская федерация стрельбы из лука» (МОО «ПФСЛ») Таисия Кеньк, директор Центра развития молодежи «Лофт» Юлия Иванова, заместитель директора, автономная некоммерческая организация «Центр молодежного инновационного творчества «Юный техник» (АНО ЦМИТ «Юный Техник») Юлия Лионова.