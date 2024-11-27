Водоснабжение отключили в 19 домах в Великих Луках
Водоснабжение отключили в 19 жилых домах в Великих Луках сегодня, 27 ноября, с 9:00 в связи с аварийными ремонтными работами на водопроводе, сообщили ПАИ в городской администрации.
Водоснабжения нет на улице Винатовского, 52, 50, 48, 46/12, 45, 44/11, 43, 42, 40, 39, 37, 36, 35/32, 34/30; в проезде Софьи Ковалевской, 5, 6, 7, 8, 10.
Водоснабжение восстановят после окончания работ.
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