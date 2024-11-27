Почти 15 километров дорог Псковской городской агломерации обновили по нацпроекту

10:32, 27 ноября 2024, ПАИ

Почти 15 километров дорог Псковской городской агломерации обновили за год по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В частности, изменения произошли в Пскове, а также в Псковском, Палкинском и Островском районах и Печорском муниципальном округе. Работы завершили практически на всех объектах.

В областном центре к нормативу привели участки улицы Юбилейной – от улицы Коммунальной до моста имени Александра Невского, Крестовского шоссе – от Крестовского путепровода до железнодорожного переезда, а также на всём протяжении обновлены улицы Николая Васильева и Розы Люксембург.

А в Острове благодаря нацпроекту обновили покрытие на улице Шумейко. В Печорском муниципальном округе смогли отремонтировать 12 объектов. Среди них – улица Автомобилистов в Печорах, а также дороги в населённых пунктах Кулье, Сухлово, Новый Изборск, Замошье и Дрисливик.