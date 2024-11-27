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Общество

Псковская делегация отправилась на финал чемпионата «Профессионалы»

Делегация Псковской области принимает участие в финальных мероприятиях деловой программы чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: pskov.ru

В составе группы — представители комитета по образованию Псковской области, специалисты учреждений среднего профессионального образования региона, Центра профессиональной подготовки и регионального координационного центра «Профессионалы».

Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам встречи, отметил, что площадка стала местом встречи и центром притяжения для талантливой, инициативной молодежи — тех, кто выбрал для себя рабочие специальности, стремится быть лучшим в избранном деле и приносить пользу Отечеству.

Глава государства подчеркнул, что такие мероприятия, как чемпионат «Профессионалы», помогают повышать престиж рабочих профессий и предоставляют возможности для делового и дружеского общения молодежи.

В день открытия чемпионата псковичи стали участниками пленарного заседания и работали на различных тематических площадках мероприятия. Директор Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Ирина Гайдовская побывала на секциях «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах» и «Вожатская деятельность». Директор медицинского колледжа Пскова Татьяна Егорова познакомилась с работой площадок «Медицинский и социальный уход», «Лечебная деятельность (фельдшер)».

В этом году участниками чемпионатного движения «Профессионалы» стали более 500 тыс. человек.

Участниками проекта в Псковской области в этом году стали порядка 240 человек. Впервые к псковским профессионалам присоединились представители Республики Беларусь. Оценивали работы около 260 экспертов. Соревнования прошли на площадках псковских, великолукских, дедовичских, островских и опочецких учреждений СПО, псковских общеобразовательных школ, а также регионального центра информационных технологий и Псковского филиала Российской международной академии туризма.

Чемпионат «Профессионалы» проводится в России в рамках мероприятий президентского национального проекта «Образование» с целью повышения престижа рабочих профессий, содействия кадровому обеспечению отраслей экономики.

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Псковская делегация отправилась на финал чемпионата «Профессионалы»

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