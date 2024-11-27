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Происшествия

Свалку на месте бывших очистных сооружений в Дно ликвидируют по требованию прокуратуры

Многочисленные свалки отходов производства и потребления обнаружили на территории бывших очистных сооружений в Дно, сообщили ПАИ в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре.

Установлено, что одна из организаций складировала на площадке отходы. Прокуратура направила в суд исковое заявление для того, чтобы свалку ликвидировали.

Дновский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Исполнение решения суда находится на контроле специализированной прокуратуры, подчеркнули в надзорном органе.

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