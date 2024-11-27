До десяти лет тюрьмы грозит петербурженке за покупку наркотиков в Псковском районе
21-летняя жительница Санкт-Петербурга предстанет перед судом в Псковском районе. Женщина незаконно купила и хранила наркотики в крупном размере, сообщили в прокуратуре муниципалитета.
Петербурженка в августе 2024 года недалеко от деревни Подборовье забрала из тайника «закладку» с наркотиками. После этого её задержали сотрудники правоохранительных органов.
Девушке по части 2 статьи 228 УК РФ грозит до десяти лет лишения свободы.
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