До десяти лет тюрьмы грозит петербурженке за покупку наркотиков в Псковском районе

11:59, 27 ноября 2024, ПАИ

21-летняя жительница Санкт-Петербурга предстанет перед судом в Псковском районе. Женщина незаконно купила и хранила наркотики в крупном размере, сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Петербурженка в августе 2024 года недалеко от деревни Подборовье забрала из тайника «закладку» с наркотиками. После этого её задержали сотрудники правоохранительных органов.

Девушке по части 2 статьи 228 УК РФ грозит до десяти лет лишения свободы.