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Общество

Татьяна Марина: Проект «МФЦ для НКО «Одно окно» помог решить множество точечных вопросов

Проект «МФЦ для НКО «Одно окно», который реализовывался в Псковской области с февраля 2024 года, помог решить множество точечных вопросов, рассказала руководитель АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области» (АНО «ЦСНКО») Татьяна Марина во время круглого стола в медиацентре ПАИ.

Татьяна Марина. Фото: ПАИ

«Название проекта «МФЦ для НКО «Одно окно» говорит само за себя. Мы попытались в одном месте сконцентрировать всю полезную информацию для некоммерческих организаций. У нас ни дня не проходило без того, чтобы к нам кто-то не обратился за консультацией. Приходилось решать множество точечных проблем», - отметила Татьяна Марина.

Наталья Лескова. Фото: ПАИ

Юрисконсульт, АНО «ЦСНКО» Псковской области Наталья Лескова уточнила, что самым большим пластом работы стали консультации об обязательном перечне документов, которые должны быть у НКО. «Мы также помогали готовить документы к регистрации, вносить необходимые изменения. Вопросов на эти темы возникало много. Разбираться приходилось буквально по каждой отдельной организации и ситуации, очень точечно. Каждый из наших еженедельных семинаров оказался важен», - подчеркнула Наталья Лескова.

Наталья Павлова. Фото: ПАИ

Менеджер по персоналу и кадровому делопроизводству АНО «ЦСНКО» Наталья Павлова добавила, что с учётом современной ситуации «особенно много вопросов» у НКО возникало о правилах ведения воинского учёта. «К тому же с ноября заработал электронный реестр учёта и повесток. Да и данные по учёту у НКО должны быть за последние три года, поэтому, кто этим не занимался, тому приходится восстанавливать данные за минувшее время».

Ещё один тренд – охрана труда. «В последнее время произошло много изменений и в законодательстве, и в обучении, поэтому тут есть, что рассказать», - отметила Наталья Павлова.

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