Татьяна Марина: Открывая НКО, надо знать о существующих рисках

16:18, 27 ноября 2024, ПАИ

Открывая НКО, надо знать о существующих рисках, заявила руководитель АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области» (АНО «ЦСНКО») Татьяна Марина во время круглого стола в медиацентре ПАИ, посвящённого реализации проекта «МФЦ для НКО «Одно окно».

«Никаких послаблений для НКО в части ведения документации нет, а штрафы есть. И они немалые», – предупредила Татьяна Марина.

В продолжение темы заместитель директора АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Михаил Васильев добавил, что проект «МФЦ для НКО «Одно окно» дал хороший импульс для развития существующих и появления новых НКО.

«Он даёт отличный фундамент тем, кто только начинает. Проект интересный и, конечно, очень полезный, ведь НКО – тот шлюз, который находится между людьми и органами власти. И органы власти, возможно, должны задуматься, что стимулировать НКО надо не только грантами, но и налоговыми послаблениями, каким-то субсидиями», – предложил Михаил Васильев.

Директор Псковской городской федерации стрельбы из лука Таисия Кеньк отметила, что организация, которую она возглавляет, – фактически продукт проекта «МФЦ для НКО». «Мне помогали разбираться в каждой мелочи, в каждой моей идее, в документах, которые мне необходимо правильно составить. Подход был максимально индивидуальный», – подчеркнула спикер.