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Общество

Моё погружение в НКО был максимально мягким благодаря проекту «Одно окно» — директор псковского «Лофта»

Директор центра развития молодежи «Лофт» Юлия Иванова рассказала, что её знакомство с деятельностью НКО оказалось «максимально мягким» благодаря проекту «МФЦ для НКО «Одно окно», во время круглого стола в медиацентре ПАИ.

Юлия Иванова. Фото: ПАИ

«Я на каждом этапе восхищалась тем, как всё устроено. Мне максимально подробно и дотошно помогали решать возникающие вопросы. И еще один полезный момент – сокращение дистанции между НКО и проверяющими органами, которые приходили на семинары в рамках проекта, и к ним можно было по-хорошему «пристать». Вот тогда и страх пропадает, и уверенность появляется», – отметила Юлия Иванова.

Татьяна Марина. Фото: ПАИ

Координатор проекта, руководитель АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области» (АНО «ЦСНКО») Татьяна Марина пояснила, что одна из задач заключалась именно в сокращении дистанции. «Никто же не хочет наказывать НКО, есть задача разобраться, чтобы всё функционировало правильно. Мы этот месседж и хотели транслировать через наш проект», – отметила Татьяна Марина.

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