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Общество

В Пскове появился дом для котов-стоматологов

Домик, оборудованный для котов, появился у дома № 14/6 на улице Максима Горького в Пскове. Инициаторами создания такого арт-объекта стали сотрудники одной из стоматологических клиник города, рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ врач – стоматолог-хирург клиники Иван Морхов.

  • Кошачья «пасхалка»: в Пскове появился дом для Барсика
    Фото: ПАИ
  • Кошачья «пасхалка»: в Пскове появился дом для Барсика
    Фото: ПАИ
  • Кошачья «пасхалка»: в Пскове появился дом для Барсика
    Фото: ПАИ

Всего во дворе живут три кота: Барсик, Джессика и Герда. «Живут уже достаточно долго, года три. Они постоянно сидят у нас под окнами на скате крыши у входа в подвал и смотрят втроём в окно, как врачи лечат пациентов. Получается так, что интересно и пациентам, и котам», – отметил он.

Сотрудники клиники подкармливают этих котов. Кроме того, на корм для них в организации выделена отдельная графа расходов. Также котов кормят пациенты клиники и жители ближайших домов.

Барсик, Джессика и Герда. Фото здесь и далее предоставил Иван Морхов

«Решили посвятить дом именно Барсику, потому что он самый яркий из всех этих котов. Такой типичный для нашей местности дворовый кот с глазами «в кучу». У него такой забавный вид, и он любимчик у всех», – рассказал Иван Морхов.

Кроме того, идея создать дом именно для Барсика появилась ещё благодаря реализуемому в Пскове проекту «Сердце Пскова», в рамках которого в городе устанавливают скульптуры барсиков. «Раз в городе ставят фигурки барсиков и у нас ещё кот Барсик, то идея появилась сама собой, что сделаем именно дом Барсика. Это будет такой арт-объект, который будет притягивать в том числе туристов, потому что это интересно. Это как пасхалка, спрятанная во дворе», – поделился автор домика.

  • Процесс изготовления домика для котов
    Фото: Иван Морхов
  • Процесс изготовления домика для котов
    Фото: Иван Морхов
  • Процесс изготовления домика для котов
    Фото: Иван Морхов
  • Процесс изготовления домика для котов
    Фото: Иван Морхов
  • Процесс изготовления домика для котов
    Фото: Иван Морхов
  • Процесс изготовления домика для котов
    Фото: Иван Морхов
  • Процесс изготовления домика для котов
    Фото: Иван Морхов

На создание конструкции ушло около месяца, отметил он. Сам дом – каркасный, а изготовлен по финской технологии, чтобы внутри было тепло. Также у дома сделана терраса и зона для питания. Кроме того, там планируется сделать декоративную планку.

По словам Ивана Морхова, уже вчера первый кот пришёл изучать новый дом. А больше фото новых постояльцев смотрите здесь.

Первый гость домика для кота Барсика

Также специально для защиты домика от возможного вандализма была установлена камера видеонаблюдения.

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